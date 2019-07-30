الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسانطلقت في مدينة دينبرو الاوكرانية تدريبات المنتخب السعودي للريشة الطائرة للشباب بقيادة مدرب المنتخب عمار عوض استعداداً للمشاركة في بطولة أوكرانيا الدولية للشباب التي ستنطلق منافساتها غداً.ويشمل البرنامج التدريبي فترتين صباحية ومسائية يتم من خلالها التركيز على استشفاء العضلات وتكثيف التمارين الاستعدادية داخل الملعب والتركيز على تجريب الملاعب، واستكشاف أبرز الصعوبات والعمل على تجاوزها ويأتي ذلك بجانب إقامة مباريات مصغرة للفردي والزوجي ويتم من خلالها تطبيق خطط تكتيكية والعمل عليهامن جانب آخر اشاد رئيس البعثة عضو مجلس ادارة الاتحاد عبدالكريم بن عبدالرحمن الربيعة بالتقدم الملحوظ بمستويات اداء اللاعبين والذي جاء نتيجة عدد من المعسكرات التدريبية التي أُقيمت خلال الموسم الرياضي ٢٠١٩ ، مقدماً شكره للجميع على جهودهم الكبيرة .// انتهى //14:53ت م0110