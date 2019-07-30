المدينة المنورة ٢٧ ذو القعدة 1440 هـ الموافق ٣٠ يوليه 2019 م واستواصل أمانة منطقة المدينة المنورة تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم الحج ١٤٤٠هـ التي انطلقت في الثامن عشر من ذي القعدة وتستمر حتى مغادرة ضيوف الرحمن للمملكة.وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري أن أمانة منطقة المدنية المنورة تعمل بكل طاقاتها لتوفير أفضل الخدمات لهم طيلة إقامتهم بالمدينة المنورة ، حيث تنفذ الأمانة بمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية خطة عمل تهدف إلى تقديم الخدمات لزوار المسجد النبوي ومواقع التاريخ الإسلامي والغزوات، والمساجد التاريخية وتهيئة محيطها بالخدمات البلدية المشرّفة.وأضاف التويجري أن الأمانة تسعى من خلال الخطة التي ينفذها أكثر من 4 آلاف موظف وعامل إلى العمل مع الجهات المختلفة على تسهيل إدارة الحشود وتوفير مواقف السيارات والحافلات ، وصيانة الطرق وجسور المشاة، مع منع الباعة الجائلين من مضايقة الزوار بافتراش الطرق والممرات.وقال إن الأمانة تعمل أيضاً على التنسيق مع شركات الخدمات لإيقاف أعمال الحفر في المناطق المزدحمة خلال الموسم وقصرها على معالجة الحالات الطارئة.وبيّن أن الخطة روعي فيها تكثيف الخدمات في مجال النظافة العامة لمواجهة الزيادة في النفايات، وتكثيف الإصحاح البيئي، وإحكام الرقابة على المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، ومراقبة متعهدي الإعاشة والفنادق ودور إيواء الزائرين لضمان جودة وسلامة الأغذية في مطابخ الإعاشة والمطاعم ومستودعات وثلاجات المواد الغذائية، والرقابة على مصادر مياه الشرب.وأضاف أمين المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري أن الأمانة تعمل على ضمان توفّر المواد الغذائية في المناطق المحيطة بالمسجد النبوي الشريف بالأسعار المناسبة، كما تقوم بإخضاع جميع الأسواق التجارية والموﻻت للرقابة الدورية ومراقبة السلع المقلدة لمكافحة الغش التجاري في المعروضات بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة وبحسب الخطة تشدد الأمانة الرقابة على الباعة المتجولين لمنعهم من الافتراش في المنطقة المركزية والمزارات التاريخية وتطبيق الأنظمة بحقهم، كما تراقب محطات الوقود والاستراحات والمطاعم على الطرق السريعة المؤدية للمدينة المنورة.ورفع التويجري شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على ما يوليه من عناية متواصلة في التوجية والمتابعة لجميع الأعمال المتعلقة برعاية الحجاج والزوار والحرص على توفير أفضل الخدمات لهم بما يضمن لهم الراحة والطمأنينة خلال إقامتهم بطيبة الطيبة.// انتهى //16:01ت م0147