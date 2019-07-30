الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد خليفة.واستعرض اللقاء الجهود الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز للدول المنكوبة في أرجاء العالم خصوصًا في اليمن، وما قامت به المملكة من جهود تجاه اللاجئين اليمنيين والسوريين ولاجئي أقلية الروهينجا في بنغلاديش، بالإضافة إلى البرامج التنفيذية المشتركة التي وقعها المركز مع المفوضية والجاري تنفيذها، وكذلك التطرق إلى أهم التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ البرامج وسبل تذليلها.وأعرب خالد خليفة عن شكره وتقديره الكبيرين لتعاون المركز المميز مع المفوضية لتحسين ظروف اللاجئين في مختلف بلدان اللجوء.//انتهى//16:02ت م0148