كوالالمبور 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسالتقى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الذي يزور ماليزيا حاليا اليوم رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير بن محمد .واستعرض سموه ورئيس الوزراء الماليزي خلال اللقاء الذي جرى في مقر رئاسة الوزراء الماليزية أوجه التعاون بين البلدين والفرص الواعدة لتطويره في ضوء الرؤى المشتركة لمستقبل علاقاتهما وحرصهما على الارتقاء بجوانب التعاون إلى آفاق أرحب بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية بجانب الاستفادة من البيئة والمقومات الاستثمارية المتنوعة لتحقيق تطلعات البلدين في مواصلة التقدم والتنمية والازدهار، كما تبادلا وجهات النظر حول مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:08ت م0151