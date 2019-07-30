الدمام 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليه 2019 م واسعقدت جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية، اليوم، لقاء عمل بين الجمعية وشركات التأمين والمستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة، بهدف إلقاء الضوء على دور الجمعية ورسالتها التأهيلية التي تقدمها للمستفيدين من خدماتها .وتحدث المدير العام للجمعية عبدالعزيز بن عبدالله المحبوب، عن دور الجمعية ورسالتها التأهيلية منذ تأسيسها عام 1412هـ وكيف استطاعت على مدى ما يزيد على 25 عاماً أن تحقق وثبة تأهيلية طموحة في خدمة ورعاية الأطفال المعاقين حركياً والمصاحبة إعاقاتهم بإعاقات نمائية أخرى، إضافة إلى خدماتها التأهيلية للبالغين في مجالات العلاج الطبيعي والوظيفي والأطراف والجبائر حتى بلغ عدد المستفيدين من خدماتها ما يربو على 30 ألف مستفيد .وأكد المحبوب سعي الجمعية خلال المرحلة المستقبلية على التوسع في خدماتها التأهيلية والعلاجية والطبية وفق أرقى المعايير والنظم العالمية في هذا المجال حيث وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس الجمعية إلى ذلك وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 للسعي قدماً إلى تحقيق الغايات الطموحة التي تحقق للجمعية انطلاقتها المأمولة التي تعمل من أجلها، لافتاً النظر إلى أن الجمعية تنطلق اليوم نحو مرحلة جديدة بهدف التوسع في جميع خدماتها التأهيلية لخدمة قطاعات كبيرة من أبناء المنطقة الشرقية وغيرها بالتعاون مع المشاركين في هذا اللقاء والعمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة .وتضمن اللقاء عرضاً مرئياً خاصاً بوحدة الأطراف الاصطناعية والجبائر للتعريف بدور الوحدة ورسالتها ودورها الذي تقوم به في مجالات صناعة الأطراف الاصطناعية والجبائر .فيما قدم مساعد مدير التأهيل الطبي عمر صقر عرضاً تحدث خلاله عن دور التأهيل الطبي بالجمعية وأهم الخدمات الطبية التي تقدمها للمراجعين وفق أرقى المعايير العالمية، ملقياً الضوء على وحدات المجمع الطبية والعلاجية ودور كل وحدة وما تقدمه من خدمات للحالات التي ترد اليها، مبينا رسالة الجمعية التي تقوم على تأكيد سياسة دمج الأطفال ذوي الإعاقة في محيط أسرهم، إضافة الى عدد الجلسات التي قدمتها الجمعية والتي بلغت خلال الفترة الماضية مايزيد على 283.067 جلسة علاجية.كما قدم أخصائي الأطراف الاصطناعية والجبائر محمد حسين عرضاً موجزاً عن الوحدة ودورها ورسالتها وأهميتها وعدد الحالات التي خدمتها وعدد المنتجات من الأجهزة التعويضية التي قامت الوحدة بتصنيعها والرؤية المستقبلية للوحدة وقدرتها على استيعاب عدد أكبر من الحالات .بعدها قدم عرضا عن دور جمعية إيفاء في تعاملاتها مع الحالات وتجربتها مع شركائها، وعرضا مختصراً عن الدارسة التي تمت في الجمعية عن رضا المستفيدين، وآخر عن قصص النجاح.وفي ختام اللقاء تجول المشاركون في اللقاء بجولة على وحدات المجمع المختلفة.// انتهى //.16:08ت م0153