إسلام آباد 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.24 % أي ما يعادل 76 نقطة، وأقفل عند مستوى 31658 نقطة.وبلغ حجم التداول 40951510 سهماً نفذت في 278 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 136 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 121 شركة، واستقرت قيمة أسهم 21 شركة.وسيطرت أسهم شركات الاسمنت والطاقة والقطاع المصرفي والتكنولوجيا والاتصالات على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //16:08ت م0155