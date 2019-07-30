الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسيستعد بطل المملكة الدولي فى كمال الأجسام فهد هزازي للمشاركة فى بطولة مستر ألومبيا للمحترفين التى ستقام فى الولايات المتحدة منتصف شهر سبتمبر المقبل.وتعد بطولة ألومبيا من البطولات الكبرى عالمياً ويشارك فيها العديد من الأبطال العالميين المحترفين، إذ أن هزازي يعد البطل السعودي الوحيد المتأهل للمشاركة في بطولة المحترفين العالمية بعد سلسلة من المنافسات التي خاضها دولياً في فئة 212 .وأوضح رئيس الإتحاد السعودي لكمال الأجسام أسامة الرميان أنه وإمتدادا للدعم الكبير الذي تحظى به الحركة الشبابية والرياضية في المملكة ومنها كمال الأجسام , فقد صدرت الموافقة على تفريغ اللاعب الدولي فهد هزازي لإكمال إستعداداته البدنية المكثفه لخوض المنافسة في بطولة مستر ألومبيا المحترفين بناء على طلب الاتحاد السعودي لكمال الاجسام، مؤكداً حرص الاتحاد على تفوق اللعبه محلياً ودولياً وتطوير مقوماتها لتحقيق الانجازات على الصعيد العالميفيما قدم اللاعب فهد هزازي شكره وتقديره للاتحاد السعودي لكمال الاجسام ولهيئة الرياضة على دعمهم ومؤازرتهم له خلال فترة التجهيز والاستعداد ،مؤكداً سعيه وحرصه لتمثيل الوطن بالشكل المشرف في هذا الحدث العالمي.//انتهى //16:24ت م0159