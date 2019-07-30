مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسأطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي حملة توعوية عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي بالتزامن مع قرب انطلاق موسم الحج لعام 1440هـ، وذلك بهدف توعية حجاج بيت الله الحرام من داخل وخارج المملكة بكافة الإرشادات والنصائح الطبية وإجراءات السلامة الصحية.وتأتي الحملة التوعوية لتتكامل مع الخطة التوعوية الشاملة لهيئة الهلال الأحمر السعودي التي تستهدف وفود الحجاج في كافة المطارات والموانئ والمنافذ البرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف.وتتضمن الحملة التوعية إرشادات صحية حول أهمية أخذ التطعيمات اللازمة قبل الحج مثل تطعيمات ضد الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية وشلل الأطفال والحمى الصفراء، وكذلك ضرورة مراجعة الطبيب قبيل السفر وأخذ كافة الأدوية اللازمة والتقارير الطبية حول التاريخ المرضى.كما تتضمن الحملة إرشادات طبية وصحية لمرضى السكري والربو والكلى، وطرق تجنب الوعكات الصحية وضربات الشمس والإجهاد الحراري، ونصائح للوقاية أو التعامل مع التسمم الغذائي وإرشادات لحفظ الطعام والنظافة الشخصية والعامة.وتعمل الحملة على توعية الحجاج بالأدوات الضرورية اللازمة لهم في رحلتهم والتي يجب أن موجودة بشكل دائم في حقيبتهم مثل المنشفة والصابون والمظلة الشمسية وكريم الترطيب وأدوات التعقيم والجروح ومسكنات الآلام وغيرها، كما تستمر الحملة في إمداد الحجاج بإرشادات السلامة والصحة طول موسم الحج.// انتهى //16:24ت م0160