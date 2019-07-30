مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسبدأت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، تنفيذ حملة "الحج دعوة ومنهج قويم"، التي دشنها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز، بمكتبه أمس الأول.وبدأت الأمانة بتوجيه جميع الدعاة العاملين في تنفيذ خطة التوعية لحج عام 1440هـ، وضرورة العمل على تحقيق أهداف حملة "الحج دعوة ومنهج قويم" المتضمنة: ترسيخ مقاصد الحج لدي ضيوف الرحمن وتعظيم شعائر الله، التحذير من اتخاذ الحج منصة لرفع الشعارات الطائفية أو السياسة وحثهم على التركيز على أداء النسك وأن الحج لله فلا رفث ولا فسوق، والحث على التعاون مع رجال الأمن في تحقيق أمن الحجاج، وبيان ما تقدمة المملكة من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديها، والحث على الالتزام بمكارم الاخلاق في الحج، والعناية بمرافق الحج الخدمية وأن ذلك سلوك أخلاقي، والحث على السكينة وأنها مطلب من مطالب تأدية النسك، وتبيان مسؤولية المرأة في التوعية والإرشاد بالحج ودورها في تنمية السلوك الأخلاقي لدى أولادها.// انتهى //16:24ت م0161