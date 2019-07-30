القاهرة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسبدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الاجتماع الثاني للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة البحرين ومشاركة ممثلي وزراء التجارة والصناعة في الدول العربية.وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر في تصريح، أن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام، عددا من الموضوعات المتعلقة بتسهيل التجارة، منها مناقشة المسودة الأولى للملحق القانوني الخاص بتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة العربية الحرة.وقال إن المحلق القانوني الخاص يتضمن عددا من المواد التي تعكس رغبة الدول العربية في تقوية أواصر التعاون الاقتصادي، وتحرير التجارة العربية البينية وتوسعها داخل المنطقة العربية من خلال تعجيل حركة البضائع والإفراج عنها وتخليصها؛ بما في ذلك سلع العبور (ترانزيت) بشكل يسمح لانسياب التجارة بين الدول الأعضاء؛ بما يحقق زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول العربية.ومن المقرر أن ترفع اللجنة هذا الملحق إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر المقبل للنظر في اعتمادها.// انتهى //17:32ت م0181