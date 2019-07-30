كوالالمبور 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم في مقر إقامته في كوالالمبور، وزير الاقتصاد الماليزي محمد أزمين علي.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وإمكانات تعزيزها في مختلف الجوانب خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والعمل المشترك، إضافةً إلى استعرض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:51ت م0184