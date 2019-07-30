رام الله 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، في مدينة رام الله، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري.وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان الحموري اطلع الرئيس، على العمل المشترك بين الجانبين الاردني والفلسطيني لتوسيع التبادل التجاري والصناعي وتبادل الخبرات والكفاءات، مؤكدًا أهمية افتتاح معرض الصناعات الاردنية في فلسطين والعكس كذلك بافتتاح معارض للصناعات الفلسطينية في الاردن، وذلك لاطلاع المواطن الاردني والفلسطيني على التطور الكبير الذي تشهده الصناعة سواء في الاردن او فلسطين.// انتهى //17:54ت م0185