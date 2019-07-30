نجران 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسدشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، المرحلة الثانية لمدينة الحجاج في الوديعة, التي نفذتها أمانة المنطقة بالتنسيق مع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة.وثّمن سموه لدى وقوفه ميدانيًا على مشروع المدينة, الجهود التي نبذلها الجهات كافة في رعاية الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية، وما يتحلى به المواطن من الإخلاص والتفاني لراحة ضيوف الرحمن، مشيدًا بالمساهمات التي تقدمها الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية.من جهته قدّم أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، إيجازًا عن تفاصيل المشروع، حيث يتضمن استراحات ومسطحات خضراء وغرف نوم مجانية للحجاج، إضافة إلى تهيئة وحدات ومراكز للجهات الأخرى المشاركة، ومن بينها مركز الحج والعمرة، ومكتب الوكلاء الموحد، والعيادة الطبية التي تشرف عليها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، ومركز للتوعية الذي يديره فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومركز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والورشة المتنقلة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //17:55ت م0186