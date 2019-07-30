مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واستفقد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المراكز التوجيهية ونقاط التوزيع للرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.وزار معاليه مركز جبل عرفة التوجيهي، كما افتتح معاليه خلال زيارته مركز التوعية الرقمية بعرفة واستمع إلى شرح مفصل عما تميزت به مشاركة الرئاسة لهذا العام في الحج من استخدام للتقنيات الحديثة.ويحتوي المركز الرقمي على شاشة عرض كبيرة، يتم من خلالها بث المواد التوعوية من خلال تقنية الـ ( wifi ) على الهواتف الذكية لتحميل المحتوى المسموع والمقروء والمرئي عن بعد مناسب، ويمكن لـ 64 مستفيداً تحميل المنتجات في لحظة واحدة خلال تواجدهم بقربه، كما زودت المنصة بمنتجات توعوية بـ 15 لغة حية.كما يحتوي المركز على أجهزة تواصل لبث المحتوى المسموع والمقروء والمرئي، ولوحة تعريفية عن منصة زاد الحاج الإلكترونية مع باركود يحتوي على كل منتجات الحج التوعوية، ولوحة تعريفية عن منصة (زاد الحاج) وكيفية الاستفادة منها وغير ذلك من التقنيات.وخلال الزيارة اطلع معاليه على التجهيزات المعدّة لاستقبال ضيوف الرحمن والمواد التوجيهية التي يوزعها الأعضاء، والتقى معاليه بالأعضاء والمترجمين في المركز ، مؤكداً ان أفتتاح المركز التوجيهي الرقمي التقني هذا العام لأول مرة في مسيرة الرئاسة العامة المباركة، يأتي استثمارٍ لوسائل تقنية المعلومات والتقنية الحديثة في خدمة الرئاسة لتحقيق رسالتها وتحصيل أهدافها ومقاصدها، وعلى وجه الخصوص في أعمالها لموسم الحج.وأفاد معاليه ان المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في كل عام ، مشيراً على ما يقوم به أعضاء الهيئة من عمل جليل يتمثل في توعية الحجاج، ليؤدوا نسكهم وفق ما يرضي الله عز وجل ووفق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال توزيع المطويات والكتب وغيرها، وأيضاً التوجيه والإرشاد المباشر للحجاج في مواقع التوجيه المنتشرة في المشاعر.وفي الختام سأل الدكتور السند، الله عز وجل للجميع التوفيق وأن يثيبهم على ما قدموه ويقدمونه ويعينهم ويسددهم.// انتهى //17:55ت م0187