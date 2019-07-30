المدينة المنورة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليه 2019 م واسأقامت إدارة المرور بالمدينة المنورة بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات وبالمشاركة مع جمعية السلامة المرورية بالمدينة المنورة(سلامتنا) اليوم دورة تدريبية لسائقي الباصات لأكثر من ٤٥٠ سائقا مشاركا بنقل حجاج بين الله الحرام.وتهدف الدورة التدريبية التي تأتي تحت مظلة مبادرة "خير أمة" لإعطاء سائقي الباصات الانظمة الرئيسية للسلامة المرورية في نقل حجاج بيت الله الحرام .//انتهى//17:56ت م0188