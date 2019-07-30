جدة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واستُسهم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في أعمال اللجنة الأمنية لمراقبة مصادر مياه الشرب بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، خلال موسم حج هذا العام 1440هـ ، ابتداءً من 15 ذو القعدة إلى منتصف شهر ذو الحجة ، وذلك ضمن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لخدمة ضيوف الرحمن ، وبناءً على توجيه مقام إمارة منطقة مكة المكرمة ، من خلال إيجاد سجل علمي لنوعية المياه التي يتم ضخها عبر الشبكة داخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال تلك الفترة ، بهدف التعرف على جودة المياه المقدمة لضيوف البيت العتيق ، ورصد مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الخليجية والسعودية الخاصة بمياه الشرب.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق بن علي أبا الخيل ، أنه يتم تنفيذ هذا العمل من خلال فريق فني مختص من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الذي يعمل على رصد الخصائص الفيزيائية للمياه المتواجدة داخل الخزانات والمحطات الرئيسة الموزعة بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، التي تزود شبكة المياه بالمياه المعدة لاستهلاك ضيوف الرحمان وسكان العاصمة المقدسة ، وذلك وفق برنامج عمل مكثف خلال هذا الموسم المبارك.وأضاف ، أنه يتم زيارة تلك المواقع بصورة يومية من قبل أعضاء اللجنة للتأكد من النواحي الفنية والتقنية والتشغيلية لها ، بجانب الأمور الرقابية الأخرى للجهات المعنية المشاركة بأعمال اللجنة ، ويتم خلال تلك الزيارة جمع عينات مياه من مواقع متعددة ضمن شبكة توزيع المياه والخزانات ، وإجراء التحاليل الكيميائية والعناصر الشحيحة والتحليل الجرثومي لهذه العينات في المختبرات المركزية بهيئة المساحة الجيولوجية بجدة.وجرى تخصيص عدد (5) فرق ميدانية مزودة بسيارات الدفع الرباعي المجهزة بالأجهزة الفنية الحديثة والمعدات الميدانية اللازمة لرصد الصفات الفيزيائية لعينات المياه ، مثل درجة الحرارة ، ومعامل التوصيل الكهربي ، وقيمة الرقم الهيدروجيني ، ومعدل العكارة وقيمة الأوكسجين الذائب في الماء ، ونسبة امتصاص عنصر الصوديوم ، وقيمة غاز الكلور الذائب بالماء لتنفيذ المهام المسندة اليهم ، حيث تضم كل فرقة عدد (2) فنيين من ذوي الاختصاص في مجال علوم المياه والجيولوجيا الهندسية.يذكر أن الفرق الميدانية تعمل يوميا على الشخوص إلى مواقع الخزانات البالغ عددها 27 موقع داخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة "عرفات ـ مزدلفة ـ منى" بهدف جمع عينات المياه المختلفة "جرثومية ، عناصر شحيحة والعناصر الكيمائية" واجراء القياسات الحقلية الفنية اللازمة للتعرف على جودة المياه من خلال رصد الصفات الفيزيائية ، ومن ثم تسليم تلك العينات الى الطاقم الفني العامل في المختبرات المركزية لهيئة المساحة الجيولوجية بجدة ، الذي يعمل على مدار الساعة بغرض الكشف عن الملوثات الضارة والتأكد من سلامة المياه بعد مقارنتها بالمواصفات القياسية الخليجية لمياه الشرب ، من خلال مقارنة نتائج التحاليل الكيميائية للأملاح الذائبة بالمياه ، ومحتوى العناصر الرئيسة والشحيحة التي يتم التعرف على قيمها من خلال استخدام أجهزة الامتصاص الذري وأجهزة التحليل الطيفي والأجهزة الحديثة الأخرى ذات الصلة ، إضافة الى المعايير الأخرى المنصوص عليها وفق المواصفات القياسية المعتمدة.// انتهى //17:56ت م0189