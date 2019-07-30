إسلام آباد 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسقضت قوات الجيش الباكستاني على مسلحين اثنين من العناصر الإرهابية خلال تبادل إطلاق النار مع المسلحين في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن فرقة من قوات الجيش داهمت موقعاً للإرهابيين في بلدة "ميرعلي" بمنطقة وزيرستان، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين أدى إلى مقتل مسلحين اثنين من العناصر الإرهابية، فيما تعرض جندي من رجال الجيش لإصابات.وأضافت أن قوات الجيش سيطرت على ذلك الموقع، وتم نقل جثتي القتيلين إلى المستشفى لتحديد هويتهما.// انتهى //17:57ت م0190