الخرطوم 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسأعلنت السلطات السودانية اليوم تعليق الدراسة بكافة المراحل التعليمية، بعد توتر الأوضاع بالبلاد عقب مقتل 5 متظاهرين بمدينة الأبيض، غربيِّ البلاد.وصدر قرار تعليق الدراسة من مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف محيي الدين الجعلي، إلى أجل غير مسمى .وتعيش السودان حالة احتقان سياسي من جراء عجز المجلس العسكري وقوى الثورة في التوصل إلى تفاهمات سياسية حول الفترة الانتقالية.// انتهى //17:57ت م0191