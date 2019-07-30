حائل 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واستنظم مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة غدا وبعد غد حملة للتبرع بالدم لحجاج بيت الله الحرام تحت شعار (دماؤنا لضيوف الرحمن ).وأوضحت المديرية ان الحملة التي تقام على مدي يومين سوف تستقبل الراغبين بالتبرع بالدم في اليوم الاول في مقر الحملة بمركز الدفاع المدني بالدائري بحي الملك عبدالله من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا في حين تستقبل المتبرعين في اليوم الثاني من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة العاشرة ليلا أمام مجمع لولو ماركت .ودعت مديرية الدفاع المدني الجميع للمشاركة في هذا العمل الخيري والانساني بمافي ذلك منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة .// انتهى //17:59ت م0193