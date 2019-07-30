الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واستوج الجواد "مشهور الخالدية" العائد لمربط عذبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز بكأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة المخصص للجياد العربية الأصيلةوسجل الجواد مشهور الخالدية" انتصاره الرابع في سجله السباقي لمسافة الميل بفارق ٦ أطوال عن الفرس التي حلت ثانيا "ميلا دي بيبول" وجاء ثالثًا الجواد "اكويا" في السباق الذي أقيم بميدان أوستند في بلجيكا.// انتهى //17:59ت م0194