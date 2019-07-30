الأمم المتحدة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسعبر ممثل منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة اليونسيف في السودان عبدالله فاضل، عن صدمته الشديدة إزاء حادثة إطلاق النار على احتجاجات طلابية أسفرت عن مقتل خمسة يافعين على الأقل في المدرسة الثانوية وعشرات الإصابات الخطيرة في الأبيض شمال كردفان.وقال فاضل، في بيان اليوم : إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة، كانوا يحتجون على بدء السنة الدراسية في ظروف حالة عدم اليقين السياسي في السودان.وتقدم ممثل المنظمة في السودان بخالص تعازيه للأسر والطلاب والمجتمع، حاثاً جميع المشاركين في العنف على حماية الأطفال في جميع الأوقات وإبعادهم عن الأذى، تماشيًا مع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.ودعا الحكومة للتحقيق مع جميع مرتكبي العنف ضد الأطفال ومحاسبتهم، مؤكداً أن اليونيسف ستواصل العمل مع الشركاء الوطنيين والمجتمع الدولي كافة لحماية حقوق الأطفال في السودان ودعمها.وطالبت المنظمة المعنية بحماية الأطفال جميع الأطراف باحترام أحكام اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل السوداني لعام 2010 والامتناع عن ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة.// انتهى //18:36ت م0210