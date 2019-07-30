الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واستغادر بعثة المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين غداً إلى مقدونيا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2019م، وذلك بعد ختامهم البرنامج الاعدادي الذي تم على أربع مراحل كان آخرها معسكر سلوفينيا.وأحرى الأخضر الصغير تدريبه الأخير على صالة نادي القادسية مساء اليوم تحت اشراف المدرب المصري احمد نبيل .وكانت المرحلة الأولى في جمهورية مصر العربية وعنيت بتعزيز الجانب البدني واللياقي، وفي المرحلة الثانية بالدمام تركزت على الجوانب التكتيكية وفي المرحلة الثالثة بسلوفينيا لعب المنتخب السعودي العديد من المباريات الودية واختتمت المرحلة الرابعة والأخيرة بتحقيق كأس بطولة يورو فاست الدولية بعد خوض الأخضر سبع مباريات مع أندية ومنتخبات أوربية حققوا الفوز فيها جميعها والتعادل مع منتخب سلوفينيا وبعدها خسر أمام منتخب صربيا .يذكر أن الأخضر الناشئ سيلعب في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى بجوار منتخبات: إسبانيا - سلوفينيا - كرواتيا - النرويج - تشيلي، وسيفتتح مشواره بملاقاة إسبانيا في السادس من أغسطس المقبل .// انتهى //18:41ت م0211