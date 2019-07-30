الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واساتفق كلٌ من بنك الطعام السعودي "إطعام" وشركة "جيني"، المشغلة لتطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يعنى بخدمات التوصيل، على إطلاق خدمة جديدة تعنى بجمع الأضاحي من المتبرعين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لتسلم إلى مراكز التوزيع الخاصة بمنظمة "إطعام" التي ستقوم بدورها لإيصالها لمستحقيها.وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية إطعام الرياض عبد الرحمن صنت الحزيمي،: أن "إطعام" تهدف إلى الوصول بالمجتمع عموماً لحالة اجتماعية وثقافية، تتضمن أدنى درجات هدر الطعام، والذي يعد من النعم الأساسية التي أنعم الله بها علينا. وحتى مع جهودنا في السنوات الماضية، ما زالنا نبحث عن آليات أنجع، لتحقيق نجاحات أكبر.وعوّل الحزيمي على العمل التطوعي والمبادرات التطوعية لتتمكن "إطعام" من تقديم خدماتها للمزيد من الأسر، ولعل "جيني" نالت شرف السبق في هذا الصدد، مطلعاً لشراكات أخرى من هذا النوع، لاسيما وأن مجتمعنا محب للخير، إذ نشأنا فيه ولا يزال جسداً واحداً يشعر كل فرد فيه بآلام الفرد الآخر، ويبادر إلى مشاركة أخيه ومساندته حتى يشاطره فرحته بزوال آلامه.من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة جيني يوجين بريكسيوس،: "يشرفنا القيام بدورنا في رد الجميل للمجتمع إلى جانب منظمة إطعام. حيث أن الشراكة ستساعدنا على تحقيق نتائج أفضل بتوفر شريك متخصص في هذا المجال، بتحديد أولئك الذين هم في أمس الحاجة داخل المملكة."وستهيئ هذه الشراكة لسكان وأهالي المدن الكبرى خدمة استقبال تبرعاتهم عبر تطبيق جيني على غرار (الرياض وجدة والدمام)، إذ ستعمل أطراف الشراكة عبر موظفيها المكلفين لهذا الشأن على تحقيق أفضل النتائج.// انتهى //18:54ت م0213