نجران 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليه 2019 م واسأشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بالجهود التي تبذلها الجهات العسكرية والأمنية والمدنية في خدمة ضيوف الرحمن القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة، التي تعمل ضمن منظومة متكاملة لتحقيق تطلعات القيادة السخية ـ أيدها الله ـ تجاه حجاج بيت الله الحرام.جاء ذلك أثناء جولة سموه في منفذ الوديعة البري، اليوم، حيث التقى في مستهلها مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، لاستعراض الخدمات الحديثة التي وفرتها الجوازات، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج في وقت وجيز.واطلع سموه على الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية والتوعية التي تقدمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة للحجاج، حيث بيّن مدير عام الشؤون الصحية الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم أن الخدمات تبدأ من نقاط الفحص فور دخول الحجاج المملكة، وتزويدهم باللقاحات المطلوبة، إلى تقديم ما يحتاجونه عبر العيادات الطبية المتوزعة في المنفذ وبمدينة الحجاج، مؤكدًا عدم تسجيل أية حالة وبائية من بين الحجاج القادمين حتى اليوم.وقدّم مدير جمرك الوديعة، أحمد بن خلف المالكي شرحًا عن الإجراءات الجمركية في المنفذ، والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من تهيئة استراحة عند الوصول والمغادرة، تتسع لنحو ٤٠٠ حاج، إضافة إلى جلب أجهزة حديثة تمكن من إنهاء إجراءات الفحص والتفتيش بأسرع وقت.// انتهى //18:59ت م0215