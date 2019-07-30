طرابلس 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واساستقبل رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اليوم السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي قاليماردي، لبحث آخر التطورات العسكرية والأمنية، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، آفاق التعاون بين البلدين، وملف الهجرة غير الشرعية وتداعيات القصف الجوي الذي استهدف مركز لإيواء المهاجرين وأدى إلى مقتل العشرات، إضافة على بحث سبل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية بشكل جذري يأخذ في الحسبان أبعادها الإنسانية والأمنية والاقتصادية بمساهمة فعالة من المجتمع الدولي.// انتهى //19:00ت م0216