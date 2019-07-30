بيروت 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسانتهكت طائرتان حربيتان إسرائيليتان اليوم، وعلى ارتفاع متوسط، أجواء مدينة صيدا الجنوبية اللبنانية، لا سيما أجواء مخيّمي عين الحلوة والمية ومية للاجئين الفلسطينيين شرق المدينة.وأفاد شهود عيان من مخيم عين الحلوة بأنّ طائرتين حربيتين إسرائيليتين حلقتا بشكل دائري في أجواء مدينة صيدا والمخيمات الفلسطينية المجاورة ثم غادرتا باتجاه البحر.// انتهى //19:00ت م0217