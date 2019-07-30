الخرطوم 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بالقدوم، بمكتبه بمقر الوزارة اليوم المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفسور ابراهيم آدم أحمد الدخيري الذي يزور الجزائر حاليًا.وأكد الوزير حسب بيان صادر عن المنظمة في الخرطوم ضرورة الاهتمام اكثر بتعزيز التعاون العربي الأفريقي في مختلف المجالات، معربًا عن دعمه الكامل للمنظمة وحرصه على ان تظل الجزائر حاضرة باستمرار في برامج وأنشطة المنظمة.وثمن قرار مدير المنظمة القاضي بتفعيل مكتب المنظمة الإقليمي في المغرب العربي.// انتهى //19:06ت م0220