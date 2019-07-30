رفحاء 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء "حياة" اليوم, محاضرات وكلمات عن فضل عشر ذي الحجة في عدة مساجد وجوامع بالمحافظة يلقيها عدد من المشائخ وطلبة العلم.ويقيم المكتب غداً دورة "صفة الحج" لضويحي بن مكمي العنزي في جامع مسلط الشريم بحي القادسية بعد صلاة المغرب, كما يقيم المكتب الجمعة القادم محاضرة في تفسير قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}، للدكتور فيصل بن حمود المخيمر في مسجد خديجة بحي العزيزية.// انتهى //19:14ت م0221