عام / الهلال الأحمر الليبي: توفير ممرّ آمن لأكثر من 2218 عائلة في طرابلس
الثلاثاء 1440/11/27 هـ الموافق 2019/07/30 م واس
طرابلس 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس
قالت جمعية الهلال الأحمر الليبي: إنها وفرت ممراً آمناً لأكثر من ألفين ومئتين وثماني عشرة عائلة من مناطق الاشتباكات المسلحة في ضواحي العاصمة.
وأضافت الجمعية خلال مؤتمر صحفي لأحد مسؤوليها، أن الجمعية تعاملت مع ألف وسبع وأربعين حالة إسعاف، خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وتلقت أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمئة وثمانين بلاغاً من مدنيين.
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19:53ت م
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