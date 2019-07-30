طرابلس 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسقالت جمعية الهلال الأحمر الليبي: إنها وفرت ممراً آمناً لأكثر من ألفين ومئتين وثماني عشرة عائلة من مناطق الاشتباكات المسلحة في ضواحي العاصمة.وأضافت الجمعية خلال مؤتمر صحفي لأحد مسؤوليها، أن الجمعية تعاملت مع ألف وسبع وأربعين حالة إسعاف، خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وتلقت أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمئة وثمانين بلاغاً من مدنيين.// انتهى //19:53ت م0224