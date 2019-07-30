أبها 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واساستفزت مبادرة "عسير أجمل" السبعينية وهبة محمد حسين - واستنهضت همتها فتركت كرسيها المتحرك الذي لازمته سنين، وأبت إلا أن تشارك في أعمال هذه المبادرة الوطنية التي بات كل من يقطن منطقة عسير يشعر بأنها تمثله، لأن مدنها ومحافظاتها تستحق أن تكون الأجمل.وهي المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير أول أمس، وإنتهت ساعاتها الـ 36 المحددة عند السابعة من مساء اليوم ، وشاركت فيها السبعينية بروح الشباب وبهمة عالية مستلهمة في مشاركتها العنوان العريض الذي أطلقه سمو أمير منطقة عسير للمبادرة " بالهمة نحو القمة".عدسة "واس" وثقت صورة حية خلال جولتها في ميدان المباردة في مدينة أبها التي تعتبر ضمن 36 مدينة استهدفتها المبادرة في منطقة عسير .// انتهى //20:02ت م0225