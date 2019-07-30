عمان 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) الدكتورة رولا دشتي، التي تزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون والتنسيق بين الأردن و"الأسكوا" والمنظمات الأممية الأخرى لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات الإقليمية، إضافة إلى الجهود المشتركة للوصول للأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ومجالات التعاون لتحقيق هذه الأهداف.// انتهى //20:28ت م0228