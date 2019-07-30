مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام عن انتهائها من كافة الاستعدادات المتعلقة بموسم حج هذا العام 1440 هـ .وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد بن مصلح الجابري أن الإدارة قامت بإعداد أكثر من 4 آلاف فرد من الكوادر البشرية إضافة إلى 400 آلة لتنظيف المسجد الحرام ومرافقه وساحاته الخارجية ، والعمل على تطهير وتطييب السجاد ضمن منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام .يذكر أن إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام تعنى بنظافة وتطهير المسجد الحرام ومرافقه باستخدام المعدات الحديثة وتجهيز أدوات النظافة ومواد التنظيف والتعقيم .// انتهى //21:02ت م0231