العارضة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واساستعرضت جمعية البر بمحافظة العارضة مساء اليوم خطتها الإستراتيجية لخمس سنوات قادمة خلال ورشة عمل عقدتها بصالة الاجتماعات الكبرى بمقر الجمعية ، لتسليم الوصف الوظيفي ومؤشرات الأداء لموظفي وموظفات الجمعية.وجاءت الورشة ضمن الخطوات الأساسية لبناء الخطة الإستراتيجية التي تهدف إلى الانتقال بالمستفيدين من الرعوية للتنموية وفق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الاهتمام بالمبادرات التنموية وبرامج التدريب والتأهيل ، ودعم الأسر من خلال الإنتاج والعمل وتوفير فرص عمل لأبنائها لتصبح أسراً منتجة تلبي احتياجاتها المعيشية والإنتاجية، بالإضافة لبناء الشراكات الإستراتيجية وتحقيق الاستدامة المالية .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية طالع بن مغدر الجابري أن الخطة الإستراتيجية تهدف لتطوير البيئة المؤسسية وتشجيع التطوع في دعم أنشطة الجمعية المجتمعية ، مشيراً إلى أن ورشة العمل جاءت ضمن محور "استكمال البناء المؤسسي" وهو محور من خمسة محاور ارتكزت عليها الخطة، مبيناً أن الخطة الإستراتيجية للجمعية تم العمل عليها وتطويرها من قبل فريق من العاملين بالجمعية عبر العديد من ورش العمل بالتعاون مع إحدى المؤسسات المتخصصة.// انتهى //21:08ت م0233