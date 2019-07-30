الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسكرم معالي وزير العمل والإصلاح الإداري المكلف في حكومة جيبوتي عثمان إبراهيم روبلي اليوم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي إسحاق العريني.ونوه الوزير روبلي بعمق العلاقات السعودية الجيبوتية، مثمنًا في الوقت ذاته تبرع المملكة بالمساعدات الطبية للإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جمهورية جيبوتي التي سلمها فريق المركز في وقت سابق اليوم.وقال : شاهدنا أعمال المركز التي يقدمها للمحتاجين في العالم، وهو عمل كبير وجميل لأنه يخدم الإنسانية والمنكوبين في العالم الذين هم بأشد الحاجة للمساعدة، وهذا ليس بمستغرب من مملكة الخير.كما سلم الوزير روبلي شهادة شكر وتقدير من الوزارة لحكومة المملكة على التبرع السخي من المساعدات الطبية الذي تم تقديمه من خلال مركز الله الملك سلمان للإغاثة .حضر التكريم عدد من المسؤولين الجيبوتيين.// انتهى //21:24ت م0237