إسلام آباد 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسلقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم بينهم اثنين من رجال الشرطة وأصيب أكثر من 30 جراء انفجار وقع اليوم أمام أحد مراكز الشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح مفتش عام شرطة بلوشستان محسن حسن بت أن هدف الانفجار كان مركز الشرطة الواقع في منطقة "باتشا خان" وسط مدينة كويتا، وأن قوات الأمن قامت بجمع الأدلة من موقع الانفجار، ويجري التحقيق لمعرفة نوع ومصدر الانفجار، مشيراً إلى أن عدداً من رجال الشرطة من بين الجرحى .من جانبها أكدت مصادر طبية في كويتا أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة لوجود نحو ستة من المصابين في حالة حرجة جداً.ودان الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان التفجير في كويتا، واعتبراه عملاً إرهابياً جبان، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.// انتهى //21:27ت م0238