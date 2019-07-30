جدة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واساستقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة اليوم، وفدًا من جمهورية جنوب أفريقيا، يزور المملكة حاليًا،برئاسة أمين الصندوق لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بجنوب أفريقيا بول مشاتالي.واستعرض اللقاء مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب أفريقيا وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //21:31ت م0240