الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسنظمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" مساء اليوم معرض (صيف جسفت) ، بحضور أستاذ التربية الفنية رئيس قسم التربية الفنية السابق بجامعة الملك سعود الدكتور فواز أبو نيان ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال الرويشد، وذلك في مقر الجمعية بالرياض.وأوضحت الدكتورة منال الرويشد أن برنامج المبادرة تضمن نشاطاً لعدد من الورش الفنية الموجهة للأطفال والفتيات والشباب وأعضاء الجمعية، للتأكيد على الهوية واستثمار وقت الفراغ في الإجازة الصيفية من خلال ممارسة الفنون التشكيلية واكتساب مهارات فنية متنوعة.وأضافت أنه تم تحديد متطلبات المبادرة من كوادر بشرية متمكنة من مهارات الأداء وفق احتياج كل ورشة من الورش، ووضع خطة عمل لتحقيق الأهداف مع الأخذ في الاعتبار القدرات وخبرات المستهدفين من البرنامج، وبما يؤدي إلى تقديم قدرات متميزة تعود على المجتمع برفع الذوق العام وتحسين الذائقة البصرية وتنمية الحس الجمالي لدى الأفراد للنهوض والنمو بالمجتمع وتحقيق جودة الحياة بإيجابية فاعلة.من جانبها ذكرت مديرة إدارة التخطيط بالجمعية الدكتورة هناء الشبلي أن معرض ( صيف جسفت) يضم نتائج الورش الفنية مع أعمال المدربين والمدربات ومن شارك بالإشراف على برنامج (صيف جسفت) ، حيث تبنت الجمعية تقديم مبادرة مجتمعية تعود بالنفع والفائدة على أفراد المجتمع عامة ، وعلى أعضاء الفريق التطوعي من فنانين وفنانات لتنفيذ ورش فنية متنوعة قدمت لفئات مختلفة من المجتمع مجاناً بدون رسوم.وأضافت : استفاد من البرنامج فئتين من المجتمع، وهي فئة الأطفال من سن 7 سنوات إلى ١٨ سنة وفئة الكبار من سن ١٨ سنة وما فوق، حيث قام عدد من المدربين والمدربات بتقديم (٧) ورش فنية تنوعت ما بين تعليم أساسيات الرسم والتلوين وتعليم بعض الأشغال الفنية .وأكدت الدكتورة الشبلي على أن الجمعية تهدف من إقامة برنامج صيف جسفت إلى تحقيق الأهداف العامة للجمعية وتفعيلا لخطتها السنوية، التي تتضمن رعاية الحركة التشكيلية في المملكة والعمل على ازدهارها، والمساهمة في تنمية الوعي والتذوق الفني لدى المجتمع.//انتهى//21:38ت م0241