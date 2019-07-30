الطائف 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسيقيم نادي الفروسية يومي الجمعة والسبت القادمين حفلي سباق الخيل الخامس عشر والسادس عشر الختاميين لموسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1440هـ على كأس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهدية مساهمة "جوائز نقدية" وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية.ويتكون حفل سباق الخيل الخامس عشر من سبعة أشواط، خصص الشوط الرابع على هدية نادي الفروسية جميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 1650 متراً وجائزته 120 ألف ريال ، فيما خصص الشوط السابع والأخير على مساهمة نادي الفروسية لجميع الدرجات فرس إنتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر وجائزته المالية 100 ألف ريال.ويتكون حفل السباق السادس عشر من سبعة أشواط ، حيث خصص الشوط السادس على كأس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لجميع الدرجات / مستورد ثلاث سنوات فأكثر / ومسافته 2400 متر وجائزته 120 ألف ريال ، أما الشوط السابع والأخير على جائزة نادي الفروسية التقديرية لجميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 2400 متر وجائزته المالية 110 آلاف ريال.// انتهى //21:47ت م0242