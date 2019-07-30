كربلاء 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واستغلب المنتخب العراقي في المباراة الافتتاحية للنسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم، على نظيره اللبناني بهدف دون رد اليوم على إستاد كربلاء الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى.ويستضيف العراق للفترة من 30 يوليو إلى 14 أغسطس المقبل بطولة غرب آسيا بمشاركة تسعة منتخبات وزعت على مجموعتين تخوض مبارياتها في مدينتي كربلاء وأربيل.وتضم المجموعة الأولى إلى جانب العراق ولبنان، منتخبات فلسطين واليمن وسوريا، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والأردن والكويت والبحرين وتخوض مبارياتها في مدينة أربيل شمالي البلاد.ويلتقي في وقت لاحق وضمن المجموعة الأولى أيضا منتخبا فلسطين واليمن.// انتهى //21:49ت م0243