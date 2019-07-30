الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب اليوم تدريباته ضمن معسكر بوابة الشرق الذي يقام في ألمانيا، تحت قيادة المدير الفني خورخي ألميرون، الذي خصص الحصة التدريبية الصباحة للتدريبات التكتيكية التي أجرها على الملعب المخصص لتدريبات الفريق خلال المعسكر في مدينة هارزفيكل .وقبل انطلاقة التدريبات اجتمع خورخي ألميرون باللاعبين وحثهم على مواصلة العمل بجدية أكبر، مشدداً على أهمية التركيز وتطبيق التدريبات بشكل سليم، حتى يخرج الفريق منالمعسكر بالفائدة المرجوة، مشيراً في الوقت ذاته على أهمية تقديم اللاعبين للمستوى المطلوب منهم في مواجهة الغد الودية الرابعة أمام فريق بادربورن الألماني.وكانت التدريبات صباحية ومسائية ، إذ خضع اللاعبون إلى تدريبات لياقية تحت إشراف مدرب اللياقة السيد (دييغو أوسي)، الذي أجرى عدداً من التمارين اللياقية، قبل أن تخصص الفترة المتبقية من التدريب لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، قبل أن تختتم التدريبات بمناورة على منتصف ملعب التدريب.بدورهم واصل اللاعبان تركي العمار وعبدالله الشامخ تدريباتهم اللياقية رفقة المعد البدني للفريق، ضمن برنامجهما التأهيلي، كما غاب عن التدريبات اللاعب فهد غازي بسببالإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية الأخيرة.من جهة أخرى خضع ثلاثي حراسة المرمى (عبدالله العويشير، محمد عواجي، مروان الحيدري) إلى تدريبات خاصة رفقة مدرب الحراس (أوراسيو مونتي)، ويواصل الفريق الأول تدريباتهمساء اليوم (الثامنة بتوقيت السعودية) على الملعب المخصص لتدريبات الفريق خلال معسكره الحالي في هارزفينكل.// انتهى //21:51ت م0244