القاهرة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسسلم وزير الخارجية المصري سامح شكري رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكس، متضمنة تهنئته بمناسبة فوزه بالانتخابات العامة في اليونان وتوليه رئاسة الوزراء، والإعراب عن التطلُع للعمل من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في بيان أصدرته الوزارة بالقاهرة أن الرسالة أكدت تطلُع مصر لاستضافة القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في القاهرة قريباً، لتعزيز الزخم السياسي والاقتصادي الذي ولّدته هذه الآلية.ولفت المتحدث النظر إلى أن لقاء الوزير المصري مع رئيس وزراء اليونان تناول العلاقات الإستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرضت مجمل التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط .// انتهى //21:52ت م0245