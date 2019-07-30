رام الله 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسأكد الباحث في شؤون الأسرى الفلسطينيين عبد الناصر فروانة أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 520 طفلاً منذ بداية العام الجاري، أي 16.5% من مجمل الاعتقالات خلال الفترة نفسها.وأضاف فروانة في تصريحات له اليوم أن هناك تراجعًا ملحوظًا في أعداد الأطفال المعتقلين، موضحاً أنه في الشهور السبعة الأولى من العام الماضي اعتُقل 720 طفلًا بنسبة وصلت إلى 17.8% من مجمل الاعتقالات.وبين أن سياسة الاعتقال الممنهجة ضد الأطفال لا زالت مستمرة، فهناك 220 طفلاً يقبعون في سجون الاحتلال، موضحًا أن حجم الانتهاكات وفرض الغرامات والحبس المنزلي والتعذيب بحق الأطفال قد ارتفعت وتيرتها لدرجة تستدعي الوقوف أمامها والتحرك الجاد لإنقاذ الأطفال.وأضاف فروانة أن الحقيقة التي يجب أن يدركها الاحتلال أن تلك الاعتقالات وما يصاحبها زادت الأطفال كرها له ورغبة في الانتقام منه، وتخطئ إسرائيل حين تعتقد أن تحقيق أمنها واستقرارها يأتي عبر اعتقالها للفلسطينيين العُزل، أو أن استهدافها للأطفال وإجراءاتها القمعية بحقهم سوف يستأصل روح المقاومة لديهم ويحميها، فالأمن والاستقرار لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال.// انتهى //23:13ت م0250