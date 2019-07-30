الأمم المتحدة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسأعرب المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، عن قلقه إزاء الحالة الخطيرة لطفل فلسطيني يبلغ من العمر تسع سنوات، يدعى عبد الرحمن شتيوي، بعد أن أطلقت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وأصابته في رأسه في 12 يوليو الجاري، مفيداً أن ما حدث يعد مثالاً على الاستخدام المفرط للقوة.ودعت المفوضية على لسان كولفيل، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إجراء تحقيق شامل وفعال ونزيه ومستقل في الحادث، والتأكد من محاسبة المسؤولين.// انتهى //23:16ت م0252