عرعر 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسأعلنت جامعة الحدود الشمالية اليوم عن أسماء المقبولين في برامج الماجستير في اللغة العربية والمناهج وطرق التدريس والفيزياء، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440 / 1441هـ ، بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.وتهيب الجامعة ممثلة بعمادة الدراسات العليا بالطلبة المقبولين والمقبولات مراجعة العمادة، وإحضار الوثائق الأصلية والمستندات للمطابقة، وإحضار موافقة جهة العمل للموظفين خلال الفترة من 17 / 12 / 1440هـ إلى 28 / 12 / 1440هـ ، مؤكدة بأنه في حالة عدم الحضور خلال الفترة المحددة سيتم إلغاء القبول والأخذ من قائمة الاحتياط.// انتهى //23:39ت م0256