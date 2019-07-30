الباحة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسوقع أمين منطقة الباحة علي بن محمد السواط اليوم عقد مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة لبلدية محافظة العقيق، مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ 2.071.200 ريال، بحضور رئيس بلدية محافظة العقيق علي بن عبدالرحمن آل محيا.وأوضح الدكتور السواط أن المشروع يضاف إلى العديد من المشروعات البلدية والخدمية التي تشهدها مختلف محافظات الباحة، التي تهدف لخدمة المنطقة والأهالي.//انتهى//23:43ت م0257