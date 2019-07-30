ثقافي / " وأذن في الناس بالحج" محاضرة بتعاوني الحسيني والنجوع بصبيا غداً
الثلاثاء 1440/11/27 هـ الموافق 2019/07/30 م واس
صبيا 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الحسيني والنجوع التابعة لمحافظة صبيا غداً محاضرة بعنوان تفسير قوله تعالى :" وأذن في الناس بالحج" ، يلقيها عبدالرحيم يحي أبو عروج ، وذلك بجامع قرية المعترض.
وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب , ضمن سلسلة المحاضرات والمناشط والبرامج التي يقدمها المكتب خلال العام الحالي.
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23:50ت م
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