صبيا 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الحسيني والنجوع التابعة لمحافظة صبيا غداً محاضرة بعنوان تفسير قوله تعالى :" وأذن في الناس بالحج" ، يلقيها عبدالرحيم يحي أبو عروج ، وذلك بجامع قرية المعترض.وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب , ضمن سلسلة المحاضرات والمناشط والبرامج التي يقدمها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //23:50ت م0258