الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسقدم الوفد المشارك في الجامبوري الكشفي العالمي الـ 24 المُقام حالياً في ولاية غرب فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم بعض النماذج من الثقافة السعودية الفنية والشعبية في " اليوم العربي " الذي أقامته المنظمة الكشفية العربية، بحضور نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وصاحبة السمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله عضوة الصندوق الكشفي العالمي، وعدد من القيادات الكشفية من المنظمين للجامبوري، وأعضاء اللجنة الكشفية العالمية والأقاليم الكشفية .وقد استعرض المشاركون فقرات شعبية تحكي بعض الموروث من ألعاب ترفيهية قديمة، وتقاليد الضيافة العربية، والعلاج الشعبي القديم، بالإضافة إلى بعض الأكلات الشعبية .وأبدى الحضور إعجابهم بما شاهدوه من تميز للعروض الشعبية السعودية التي تجسد ثقافة المملكة العربية السعودية، وتقدم صورة فنية مميزة عن طريق العرضة السعودية وعدد من الفلكلورات الوطنية لمختلف مناطق المملكة ، كما وجدت تلك المشاركة ترحيباً وإعجاباً من الزوار من مختلف دول العالم، واطلعوا على فنون إعداد القهوة العربية وحسن معاملة الضيوف والترحيب بهم .// انتهى //00:01ت م0260