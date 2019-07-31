ثقافي / سمو نائب أمير منطقة حائل يرعى ندوة " مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وجهود المملكة في هذا المجال "
الأربعاء 1440/11/28 هـ الموافق 2019/07/31 م واس
حائل 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بقاعة الشيخ علي الجميعة بالغرفة التجارية مساء اليوم ندوة ( مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وجهود المملكة في هذا المجال ) التي أقامها فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة .
وبدأت الندوة بالقرآن الكريم ، ثم ألقى معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال كلمة نوه فيها بحرص القيادة الحكيمة على حقوق الإنسان ودعم مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه لحرصهما على مساندة فرع الهيئة بالمنطقة ودعم نجاح برامجه .
ثم انطلقت فعاليات الندوة بكلمة لمدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة حائل عبدالعزيز الحميان أوضح فيها أهمية البرامج الإرشادية والتوعوية ، مشيراً إلى أن الندوة تأتي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص .
عقب ذلك تناول المشاركون بالندوة وهم الدكتور عبدالعزيز الغسلان والدكتور عبدالرحمن الحمدان والدكتور محمد بن عبدالرحمن الشمري ، محاور متعددة ، ركزوا فيها على تعليمات الدين الإسلامي التي تحفظ الحقوق والأخلاق العربية التي تحفظ كرامة الإنسان والمكانة المتقدمة للمملكة في مجال تطبيق الاتفاقيات الدولية .
وفي الختام كرم سمو نائب أمير منطقة حائل المشاركين في الندوة، كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة .
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