حائل 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بقاعة الشيخ علي الجميعة بالغرفة التجارية مساء اليوم ندوة ( مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وجهود المملكة في هذا المجال ) التي أقامها فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة .وبدأت الندوة بالقرآن الكريم ، ثم ألقى معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال كلمة نوه فيها بحرص القيادة الحكيمة على حقوق الإنسان ودعم مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه لحرصهما على مساندة فرع الهيئة بالمنطقة ودعم نجاح برامجه .ثم انطلقت فعاليات الندوة بكلمة لمدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة حائل عبدالعزيز الحميان أوضح فيها أهمية البرامج الإرشادية والتوعوية ، مشيراً إلى أن الندوة تأتي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص .عقب ذلك تناول المشاركون بالندوة وهم الدكتور عبدالعزيز الغسلان والدكتور عبدالرحمن الحمدان والدكتور محمد بن عبدالرحمن الشمري ، محاور متعددة ، ركزوا فيها على تعليمات الدين الإسلامي التي تحفظ الحقوق والأخلاق العربية التي تحفظ كرامة الإنسان والمكانة المتقدمة للمملكة في مجال تطبيق الاتفاقيات الدولية .وفي الختام كرم سمو نائب أمير منطقة حائل المشاركين في الندوة، كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة .// انتهى //00:23ت م0261