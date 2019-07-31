كربلاء 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واساستهل المنتخب الفلسطيني لكرة القدم اليوم مشواره في بطولة غرب آسيا المقامة بالعراق بالفوز على نظيره اليمني بنتيجة (1 - 0) .وأحرز هدف الفوز لفلسطين في المواجهة التي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة اللاعب ياسر حمد في الدقيقة 26.وفاز المنتخب العراقي في وقت سابق اليوم على نظيره اللبناني بنتيجة (1 - 0) في افتتاح منافسات البطولة والمجموعة ذاتها .// انتهى //02:04ت م0265