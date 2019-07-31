الرياض 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يشكر المعزين في وفاة الأمير بندرخادم الحرمين يوجه قطاعات الدولة بتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن52 مليون ريال جوائز مهرجان ولي العهد للهجنالمحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة.. مساء الخميسأمير تبوك يتفقد منفذ حالة عمار.. اليوموزير الداخلية يرعى ندوة استخدام التقنيات المتقدمة في الحجمحافظ جدة: خدمة ضيوف الرحمن شرف للجميعمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً في نيومآل الشيخ يوجه بتوفير التجهيزات والاحتياجات لانطلاق العام الدراسي16 ألف متعافٍ من السرطان بالمملكةبدء الاستقبال في برنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحيةمسجد قباء تاريخ عظيم.. أشرع أبوابه الملك سلمان على مدار اليومرئيس بعثة حجاج الجزائر شاهد على 20 عاماً من تطور الخدماتمستشار الرئيس الأوكراني يشيد بمواقف المملكة مع مسلمي القرم وأوكرانياجموع تتوافد لتقديم العزاء في الأمير بندر بن عبدالعزيزإدانة يمنية لمجزرة قطابر.. وترقب شعبي ودولي للموقف الأممي من جرائم الحوثييندعم سعودي - إماراتي لمشروع أممي في اليمنالعراق: اختلاس عشرة ملايين دولار من مخصصات نازحي نينوىقوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين في الخليل وجنينمستوطنون يهود يقتحمون «الأقصى»البرهان: مصرع متظاهرين جريمة غير مقبولة وتستوجب المحاسبة الرادعةإقبال على الانتخابات التشريعية بتونس// يتبع //06:02ت م0003