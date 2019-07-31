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الأربعاء 1440/11/28 هـ الموافق 2019/07/31 م واس
الرياض 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك يشكر المعزين في وفاة الأمير بندر
خادم الحرمين يوجه قطاعات الدولة بتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن
52 مليون ريال جوائز مهرجان ولي العهد للهجن
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة.. مساء الخميس
أمير تبوك يتفقد منفذ حالة عمار.. اليوم
وزير الداخلية يرعى ندوة استخدام التقنيات المتقدمة في الحج
محافظ جدة: خدمة ضيوف الرحمن شرف للجميع
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً في نيوم
آل الشيخ يوجه بتوفير التجهيزات والاحتياجات لانطلاق العام الدراسي
16 ألف متعافٍ من السرطان بالمملكة
بدء الاستقبال في برنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية
مسجد قباء تاريخ عظيم.. أشرع أبوابه الملك سلمان على مدار اليوم
رئيس بعثة حجاج الجزائر شاهد على 20 عاماً من تطور الخدمات
مستشار الرئيس الأوكراني يشيد بمواقف المملكة مع مسلمي القرم وأوكرانيا
جموع تتوافد لتقديم العزاء في الأمير بندر بن عبدالعزيز
إدانة يمنية لمجزرة قطابر.. وترقب شعبي ودولي للموقف الأممي من جرائم الحوثيين
دعم سعودي - إماراتي لمشروع أممي في اليمن
العراق: اختلاس عشرة ملايين دولار من مخصصات نازحي نينوى
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين في الخليل وجنين
مستوطنون يهود يقتحمون «الأقصى»
البرهان: مصرع متظاهرين جريمة غير مقبولة وتستوجب المحاسبة الرادعة
إقبال على الانتخابات التشريعية بتونس
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